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السبت، 11-09-2021 08:44 م

روسيا.. هبوط طائرة تركية اضطراريا في سيبيريا

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الوكيل الإخباري - أعلن في روسيا أن طائرة تركية هبطت اضطراريا اليوم السبت بمدينة كراسنويارسك السيبيرية وسط روسيا، حيث كانت في رحلة من أنطاليا بتركيا إلى مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر قوله إن الطائرة طلبت الهبوط اضطراريا وهي فوق كراسنويارسك.

ووفقا لوكالة "تاس"، فإن مكتب المدعي العام للنقل في غرب سيبيريا أكد أن الهبوط الاضطراري كان بسبب "عطل في الطائرة"، لافتا إلى أن الرحلة تشغلها شركة Azur Air للطيران.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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