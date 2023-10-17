روسيا : 16 قتيلا و9 مفقودين روس في إسرائيل

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف عن مقتل 16 روسيّا وفقدان 9 آخرين في إسرائيل، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.وأشار فيكتوروف إلى أن مواطنا روسيّا مدرج على قائمة الأسرى لدى حماس.وقال: "وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، بلغ عدد المواطنين الروس القتلى من حملة الجنسية الإسرائيلية حتى صباح اليوم 17 أكتوبر 16 شخصا، إلى جانب 9 آخرين في عداد المفقودين.ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.