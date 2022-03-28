زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء قوة عسكرية لا يمكن لأحد وقفها

الوكيل الاخباري - تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ببناء قوة عسكرية “ساحقة” لا يمكن وقفها، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.



يأتي تصريح كيم بعد إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى عابر للقارات قبل 3 أيام، في أول تجربة من نوعها منذ العام 2017 يجريها البلد المسلّح نوويا.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية “أُجريت تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات هواسونغ-17 التابع للقوات الإستراتيجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 24 مارس/آذار (…) بتوجيه مباشر من كيم جونغ أون”.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله للفريق الذي شارك في عملية الإطلاق “فقط عندما يكون المرء مجهزا بقدرات هجومية هائلة وبقوة ساحقة لا يمكن لأحد وقفها” يمكن للبلاد “احتواء كل التهديدات والابتزاز من الإمبرياليين والسيطرة عليها”.



وأضاف “سنواصل تحقيق هدف تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية”.

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