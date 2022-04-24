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الأحد، 24-04-2022 11:24 ص

زلزال بقوة 5.7 يضرب جزر الكوريل

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الوكيل الإخباري-قالت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن المختصين فيها سجلوا اليوم الأحد، هزات أرضية قوتها 5.7 درجة بالقرب من جزر الكوريل.

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وأضافت يلينا سيمينوفا رئيسة محطة مراقبة الزلازل "يوجنو ساخالينسك": "وقع زلزال بقوة 5.7 درجة في يوم 24 أبريل في الساعة 12.35 (04.35 بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال على بعد 127 كيلومترا جنوب شرق جزيرة سيموشير غير المأهولة، ووقع مصدر الهزات على عمق 41 كيلومترا".

 

ووفقا لها، لم ترد معلومات عن شعور السكان في المناطق المجاورة لهذا الزلزال، ولم يتم تسجيل وقوع أية أضرار بسببه.

روسيا اليوم

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