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الأربعاء، 12-04-2023 03:35 م

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب الشرق الأقصى الروسي

image - 2023-04-12T153631.456


الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية قوتها 5.8 درجات بمقياس ريختر إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وأفاد مركز رصد الزلازل في الأكاديمية الروسية للعلوم، في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، بأن هزة أرضية بلغت قوتها 5.8 درجات بمقياس ريختر ضربت في الساعة 23:39 بالتوقيت المحلي (14:39 بتوقيت موسكو)، إقليم كامتشاتكا في الشرق الاقصى الروسي، على بعد 51 كلم من مدينة بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي، وعمق 89 كيلومترا.

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وفي سياق متصل، بدأ بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا بالثوران في وقت مبكر أمسِ، ما تسبب في تغطية عدة قرى في شرق شبه الجزيرة بسحابة من الرماد، التي من الممكن أن تصل إلى بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، التي تقع على بعد 450 كيلومترا من بركان شيفيلوتش، حيث يعتبر سقوط الرماد في قرية كليوتشي الأكبر منذ 60 عاما.

 

البيان

 




 

 


 

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