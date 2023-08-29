الثلاثاء 29-08-2023
الوكيل الاخباري

ادخال عشرينية للعناية الحثيثة بعد سقوطها من صندوق مركبة بكب في المفرق

المياه: بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الديسي

الذهب عالمياً يرتفع فوق مستوى الـ 1950 دولار للأوقية

مديرية المنافسة تتعامل مع 23 ملفا في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

عمل بطولي لرجل إطفاء خلال انقاذ طفل من حريق شب في منزل بمادبا

وظائف شاغرة في الضمان الإجتماعي - رابط التقديم

إصابة شاب بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

طرح إصدار جديد من سندات شركة الكهرباء الوطنية بقيمة 50 مليون دينار

4 وفيات و5 إصابات .. السير تكشف عن سبب الحادث المروع في إربد

الثلاثاء، 29-08-2023 07:48 ص

زلزال قوته 7 درجات يضرب بحر بالي في إندونيسيا

زلزال


الوكيل الاخباري - أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته سبع درجات ضرب منطقة بحر بالي في إندونيسيا أمس الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات شمالي ماتارام بإندونيسيا وعلى عمق 516 كيلومترا تحت سطح الأرض.

فيما قدرت الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال 7.1 درجة.

لا تهديدات بحدوث تسونامي
وقال النظام الأميركي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه لا توجد تهديدات بحدوث تسونامي نتيجة للزلزال.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو ضحايا على الرغم من أن بعض الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، نشرت مقاطع مصورة توضح حدوث هزات.

وقالت وكالة التخفيف من آثار الكوارث في بالي في بيان: "فرقنا تجري تقييمات لأنها لا تزال تجمع التقارير من الناس".

اضافة اعلان

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ed8f49423604689d2fdded

تركيا.. زلزال يضرب ولاية قونية

64ed92134c59b7778576e2e9

وزير خارجية بريطانيا يزور بكين

64ed7e4f423604771e2e6f6a

العراق.. بغداد تؤكد تنفيذها اتفاق الحدود مع إيران

64ed781a4c59b7535d48188e

البيت الأبيض يرد على دعوات نواب جمهوريين فتح تحقيق لعزل بايدن

64ed84ef4c59b75c2a72d379

الدفاع الروسية: تدمير قطار أوكراني بذخائر مدفعية في اتجاه دونيتسك

64ed75634c59b7535d481888

وزير الخارجية الياباني: "المضايقات" الصينية مؤسفة للغاية

أخبار متعلقة
64d50f8e4c59b77b8d021d1a

زلزال يضرب مصر

زلزال

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سواحل بنما