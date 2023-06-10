السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يخمد حريق مصنع في الزرقاء

حصيني يسرق حذاء من منزل في خلدا - فيديو

تنقلات في وزارة التربية والتعليم - اسماء

ختام فعاليات مهرجان الجميد والسمن السابع

حريق كبير على أوتوستراد عمان الزرقاء

تحويلات مرورية على طريق عمان - جرش

مذكرة تفاهم بين جهد وفينكا الأردن للتمويل الأصغر

تعميم للدوائر الحكومية بإحكام غلق الأبواب والنوافذ

وفاة فتاة بحادث دهس في عمّان

مصر تحصل على تمويل بـ 700 مليون دولار لشراء الحبوب

السبت، 10-06-2023 04:52 م

زيلينسكي يعلن بدء الهجوم المضاد لروسيا دون الإفصاح عن أي تفاصيل

221812


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بدء قوات كييف الهجوم المضاد لروسيا، دون تحديد أي تفاصيل إضافية.

اضافة اعلان


وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في العاصمة كييف "بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد لروسيا، وشرعت قواتنا بتنفيذ هجمات دفاعية مضادة، إلا أنني لن أتحدث عن التفاصيل ولن أكشف في أي مرحلة نحن، وأعتقد أننا جميعا سنستشعر ذلك بأنفسنا".


وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، بدء الهجوم الأوكراني المضاد، موضحا أن قوات كييف شرعت في استخدام احتياطاتها الاستراتيجية.


وأفاد مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في وقت سابق، بأن الغرب وسع حجم ومدى الأسلحة الهجومية المقدمة لأوكرانيا، كجزء من سياسة الولايات المتحدة وحلفائها المعادية لروسيا، ضمن حربهم غير المباشرة ضدها والتي تهدف لتدمير روسيا وتفكيك أوصالها.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
648465304c59b7655016ec4a

صافرات الإنذار تدوي في 3 مناطق أوكرانية

208030

الرئاسة التركية تنفي ادعاءات حول الحالة الصحية لأردوغان

648459814c59b755ea3da068

بن زايد في تركيا لسببين!

8a497cce-598a-4e62-b71a-9450df605074

السعودية تشهد أكبر مهرجان لسباق الإبل على الإطلاق

6484644e4236043f3e31d597

وزير الدفاع التركي يلغي جولته الاستطلاعية على الحدود مع سوريا

uzj5W

خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين

أخبار متعلقة
image - 2023-06-10T091815.417

البيت الأبيض: إيران تساعد روسيا في بناء مصنع مسيّرات

646af1b34236044765288fa0

مرادوف: واشنطن "وافقت على اندلاع حرب نووية"

6469b82d4c59b704844db8ae

شولتس يوجه رسالة لروسيا بشأن أوكرانيا

6468a100423604526d59b6ab

زاخاروفا تتهم واشنطن بالنفاق والتضليل عند الحديث عن "إف-16" لأوكرانيا

646860304236045164348411

الخارجية الإيرانية: آفاق جديدة للسياسة الخارجية

646373bf4c59b707ae7ba7d1

مدفيديف يكشف ماذا ستفعل روسيا بعد انسحابها من معاهدة الأسلحة التقليدية