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الخميس، 05-10-2023 03:50 م

زيمبابوي تعلن عن 100 حالة وفاة يشتبه بإصابتها بالكوليرا

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الوكيل الإخباري - سجلت زيمبابوي 100 حالة وفاة يشتبه في أنها بسبب الكوليرا وأكثر من خمسة آلاف حالة إصابة محتملة منذ أواخر الشهر الماضي، ما دفع الحكومة هناك إلى فرض قيود لوقف انتشار المرض.

وقالت وزارة الصحة في زيمبابوي إن 30 حالة وفاة تأكدت إصابتها بالكوليرا من خلال الاختبارات المعملية. وقالت إنه تم تسجيل 905 حالات مؤكدة، بالإضافة إلى 4609 حالات مشتبه بها.

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والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه ويمكن أن ينتشر بسرعة في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي وينجم عن تناول مياه أو أغذية ملوثة. وتكافح زيمبابوي من أجل الحصول على المياه النظيفة.

RT

 




 

 


 

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