الإثنين 13-09-2021
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الإثنين، 13-09-2021 06:57 م

سانا: دخول رتل أمريكي بمعدات وأسلحة إلى ريف الحسكة

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الوكيل الإخباري - أدخلت القوات الأمريكية رتلا محملا بمعدات ومواد لوجستية وأسلحة إلى مطار خراب الجير بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

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ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصادر من قرية السويدية في ريف اليعربية أن رتلا أمريكيا "دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه إلى مطار خراب الجير في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي".


وأوضحت الوكالة أن الرتل مؤلف من 45 آلية من ناقلات محملة بصناديق كبيرة مغلفة وبرادات وشاحنات وعدد من الصهاريج.


وقالت الوكالة إن القوات الأمريكية أدخلت خلال الأسابيع الماضية "عشرات الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية وسرقة النفط والثروات الباطنية السورية".

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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