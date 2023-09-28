الخميس 28-09-2023
الوكيل الاخباري

قرار هام من اليرموك بشأن طلبة البرامج الدولية الجُدد

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار بهذا الموعد

الملك يعزي بضحايا حريق حفل الزفاف في العراق

إحالات واسعة على التقاعد في التربية شملت مدراء - أسماء

تعميم حكومي إلى كافة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة

سفيران أردنيان يقدمان أوراق اعتمادهما في بيلاروسيا وكوستاريكا

800 دينار غير قادر على تأمينها.. أب يناشد لعلاج ابنته - صور

الصحفي الاردني نضال سلامه في ذمة الله

7.817 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات المُتنقلة في الأردن

الملك يهنئ أمير دولة الكويت

الخميس، 28-09-2023 04:57 م

ستولتنبرغ يبحث مع زيلينسكي تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

thumbs_b_c_cfb74b2edd9af912fc3487053f75cf12


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "رويترز" بأن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، وبحث معه تعزيز الدفاعات الجوية في أوكرانيا.

اضافة اعلان


وأكد الحلف على موقعه زيارة ستولتنبرغ، وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مع زيلينسكي.

وقال ستولتنبرغ إنه بحث مع زيلينسكي "سبل اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة في الدعم الذي يقدمه الحلفاء لأوكرانيا".


وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف وقع على اتفاقات إطارية لتوريد الأنواع الرئيسية من الذخيرة لأوكرانيا بقيمة 2.4 مليار يورو.


وأكد ستولتنبرغ أن الحديث يدور بشكل خاص عن قذائف عيار 155 مم، وصواريخ مضادة للدبابات وذخيرة للدبابات.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65157a8642360440d8314938

بوتين يعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيد انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا

651569e242360438b6229971

الكرملين يؤكد ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي

6515817b42360441825fbe0f

توكاييف يعلن عن استعداد موسكو وكييف للمفاوضات

353391

الكرملين: ليس هناك سبب يدعو الأرمن للفرار من كاراباخ

353237 (1)

رئيس وزراء أرمينيا: أذربيجان تقوم بحملة تطهير عرقي في كاراباخ

5a1d2ff295a5975a2a8b4567

روسيا تعتزم رفع موازنة الدفاع 70%

أخبار متعلقة
64f2cf1b42360470211e5948

عسكري أوكراني: روسيا تمتلك 10 أضعاف ذخائر أوكرانيا

64f05fda42360455c341aafc

الجيش الأوكراني يعلن تحطم مروحيتين له أثناء مهمة قتالية

64ef43ce42360438a52843f2

"الغارديان" تكشف عن امتعاض تخلل اللقاء الأول بين زيلينسكي وبايدن

64ef32cc42360436a671c6ee

شويغو يكلف شركات الدفاع الروسية بزيادة إنتاج وسائل الكشف الرادارية

64ef11994236043e374fb000

الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين

64eec5a34c59b7237613da49

أوربان يؤكد استحالة هزيمة روسيا