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الإثنين، 10-07-2023 11:27 ص

سلطات بيرو تعلن حالة الطوارئ بسبب ارتفاع عدد الإصابات بمتلازمة غيان باريه

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في بيرو حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة 90 يوما بسبب ارتفاع حالات الإصابة بمتلازمة غيان باريه.


وتشير صحيفة El Peruano إلى أن إعلان حالة الطوارئ سيسمح للسلطات، وفقا لوزير الصحة سيسار فاسكيز سانتشيز، بشراء 5000 جرعة من الغلوبولين المناعي الضروري لعلاج مثل هذه الحالات بسرعة، نظراً لعدم توفرها في البلاد لأن هذا الدواء باهظ الثمن وغير مدرج في قائمة الأدوية الأساسية.

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ووفقا لوزارة الصحة، تكفي هذه الكمية من الغلوبولين المناعي لعلاج المرضى مجانا لمدة تصل إلى عامين.

وتشير الوزارة، إلى أن 190 إصابة في البلاد بمتلازمة غيان باريه شخصت حاليا أدت اربع منها إلى الوفاة وتعافي 147 مصابا، ويواصل 31 مصابا العلاج في المستشفيات.

ووفقا للصحيفة، لم يتمكن خبراء الأمراض المعدية من تحديد سبب انتشار هذه المتلازمة التي تؤدي إلى فقدان تدريجي لحساسية وأداء الأطراف السفلى والعليا. ويعتقد أن المرض مرتبط بعدوى معوية معدية، لأن بعض المصابين الذين فقدوا الإحساس في الأطراف كانوا يعانون لعدة أسابيع من مشكلات في الجهاز الهضمي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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