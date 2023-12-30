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السبت، 30-12-2023 10:22 ص

سلطنة عمان تعيد مخطوطا تاريخيا نادرا إلى سوريا

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الوكيل الإخباري - استعادت سوريا مخطوطا نادرا بعد رحلة استغرقت أربع سنوات في سلطنة عمان بعد طلب من مسقط لترميمه وعرضه في المتحف الوطني العماني وهو من تأليف البحار العربي أحمد بن ماجد السعدي.

وحمل المخطوط عنوان "الفوائد في علم البحر والقواعد، حاوية الاختصار في أصول علم البحار، الأراجيز"، وتمت إعارته للجانب العماني في 2019 وهو مخطوط نادر الوجود وفريد في العالم، وتم تمديد فترة إعارته لعمان حتى يتسنى لأكبر عدد ممكن من الزوار والمواطنين العمانيين الاطلاع عليه.

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وعاد المخطوط إلى "مكتبة الأسد الوطنية" في العاصمة دمشق، وقال مدير عام المكتبة فادي غانم إن المخطوط النادر يعود إلى القرنين الـ10 والـ11 الهجري والقرن الـ16 الميلادي، ولفت غانم إلى أن المخطوط كان بحاجة لبعض الترميم "فقام الأشقاء في سلطنة عمان بترميمه وتم عرضه في السنوات اللاحقة في المتحف العماني".


تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب يعد واحدا من أهم الكتب التي اشتهرت بين العرب، وقام بكتابته أحمد بن ماجد بن محمد بن عمر السعدي، ومرت المخطوطة بعدة مراحل في عملية الحفظ بدءا من إجراءات الاختبارات والتحاليل، وانتهاء بالخياطة والتجليد والزخرفة، لتأخذ المخطوطة في النهاية شكلها الأصلي في الغلاف والزخرفة واللون.

 

RT

 




 

 


 

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