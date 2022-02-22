سماع دوي انفجارات عنيفة من مركز دونيتسك

الوكيل الإخباري-سمع دوي انفجارات عنيفة في مركز دونيتسك، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء،

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وكان رئيس جمهورية دونيتسك المستقلة، دينيس بوشيلين، قد أشار اليوم الثلاثاء، إلى أن جمهوريات دونباس تعتمد على قواتها في شؤون الدفاع، لكن لا تستبعد أنها قد تلجأ إلى روسيا للحصول على المساعدة العسكرية.



وقال بوشيلين في لقاء على تلفزيون "روسيا 24": "نحن، كما قلنا من قبل نتمسك بالموقف الذي مفاده أننا، أولا وقبل كل شيء، نعتمد على أنفسنا، وعلى نقاط قوتنا، ولهذا السبب لدينا حملة تعبئة نشطة".



وتابع رئيس جمهورية دونيتسك المستقلة، قائلا: "سنواصل تقييم الوضع، بالطبع، لا نستبعد أنه في وقت ما، سيتعين علينا اللجوء إلى روسيا للحصول على المساعدة... وفقًا للشروط المحددة في اتفاقية التعاون والصداقة بين روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".





سبوتنيك