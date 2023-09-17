الأحد 17-09-2023
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الأحد، 17-09-2023 12:41 ص

سويسرا.. تظاهرة للمطالبة برفع الأجور ومعاشات التقاعد

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الوكيل الاخباري- تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، في العاصمة السويسرية بيرن استجابة لدعوة من النقابات والأحزاب اليسارية، للمطالبة بزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، قبل شهر من الانتخابات النيابية.اضافة اعلان


وتوجه حوالى عشرين ألف شخص إلى العاصمة برن، بحسب المنظمين المجتمعين، في إطار تحالف "تظاهرة من أجل القدرة الشرائية"، فساروا في شوارع وسط المدينة قبل التوجه إلى القصر الفيدرالي، مقر الحكومة والبرلمان.

وكانت النقابات والحزب الاشتراكي وحزب الخضر دعت إلى التظاهر "للمطالبة بمعاشات أعلى وتقاعد أفضل".

وأفاد المنظمون في بيان أن "تظاهرة اليوم الكبيرة تبعث رسالة واضحة: في بلد غني مثل سويسرا، ثمة ما يكفي من المال ليتمكن الجميع من العيش بوفرة".

 




 

 


 

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