الأربعاء 03-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مقتل 4 أشخاص وإصابة 700 آخرين إثر زلزال تايوان واليابان تعلق الحركة الملاحية

الأونروا: 176 من موظفينا استشهدوا بشكل مأساوي بغزة

الاتحاد الأوروبي: نتوقع تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

انخفاض ملحوظ على سعر الكوسا في السوق المركزي

الاحتلال يعتقل خمسة شبان من مخيم شعفاط

رئيس الشاباك: مظاهرات الليلة الماضية بإسرائيل تسير نحو اتجاه مثير للقلق

البنك الدولي: الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية في غزة تقدر بـ18.5 مليار دولار

النفط عالمياً يرتفع ويقترب من 90 دولارا للبرميل

الاستهلاكية المدنية تعتزم تخفيض أسعار مستلزمات ضيافة العيد

هآرتس: القيادة الإسرائيلية تعرف بالضبط سبب استهداف الفريق الإغاثي

الأربعاء، 03-04-2024 09:12 ص

شاهد اللحظات الأولى .. حادث سير مروع يودي بحياة 6 طلاب في محافظة البصرة العراقية واعلان الحداد لـ 3 أيام

660ce4be4c59b726b52f8da3


الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات العراقية مصرع 6 طلاب وإصابة 14 آخرين دهستهم شاحنة بمنطقة الهارثة في مدينة البصرة.

اضافة اعلان


وكشف مدير صحة البصرة، عباس التميمي، في تصريح لـ"السومرية نيوز" مساء الثلاثاء: "حادث التصادم نتج عنه 6 وفيات وإصابة 8 آخرين" في (حصيلة أولية) مشيراً إلى أن "بعضهم حالته حرجة".


وكشف أن "أعمار الأطفال تتراوح من 6 إلى 12 عاماً، وبينهم شخصاً عمره 20 عاماً".

 

وأضاف أنه "تم استنفار كافة الكوادر الطبية وتم إنقاذ الجرحى، وسيتم متابعة علاجهم"، مختتماً قوله "الرحمة والغفران لموتى هذا الحادث الأليم".

 

ووثق مقطع فيديو، لحظة دهس 20 طالباً قرب مدرسة في منطقة الهارثة قرب سيطرة القادسية على بعد 15 كم عن مركز البصرة، وهرع الأهالي إلى مكان الحادث.


ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنه "تم القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد في البصرة".


ووفق الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة.


وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، مساء الثلاثاء، الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا.

 




RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
660cf9994236047b40361533

روسيا تحطم 66 معدلا لدرجات الحرارة على امتداد أراضيها الشاسعة

0ad80961-e487-4138-8af3-069b77b7a72b

مقتل 4 أشخاص وإصابة 700 آخرين إثر زلزال تايوان واليابان تعلق الحركة الملاحية

660c84884c59b7350c5d5d72

الولايات المتحدة تستبعد نشوب صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو

660cf33c4236047a4c749004

الدفاع الروسية تعلن تعاقدها مع أكثر من 100 ألف متطوع منذ مطلع العام

660ce63b4c59b7333a614c74

شركة ترامب للتواصل الاجتماعي ترفع دعوى ضد مؤسسين فيها وتسعى إلى مصادرة أسهمهم

660ca54b4c59b723cc43f62a

ترامب: العالم لا يحترم بايدن وهو روح ضائعة

أخبار متعلقة
4_news_1711610719

اغتيال شاعر عراقي في محافظة ذي قار

660132e24c59b7633e0137a2

فيديو- اشتعال النيران في حافلة وشاحنة بعد حادث مروري في موسكو

6600063f4236042ceb3a04c9

العراق يعزي بضحايا هجوم "كروكوس"

65ffccb5423604514334bcee

بعد هجوم كروكوس الإرهابي.. روسيا تشهد اليوم حدادا وطنيا

11

شاهد اللحظات الأولى .. وفاة واصابات بحادث مروع وقت الإفطار في مكة

65fa93454c59b73349589f86

العراق.. فيضانات جارفة في دهوك-فيديو