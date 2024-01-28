الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني يجتمعان بالبيت الأبيض في التاسع من فبراير

الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض يوم أمس السبت إن الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس سيجتمعان في واشنطن في التاسع من فبراير / شباط لحشد الدعم من أجل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

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وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين سيستغلان اجتماعهما في البيت الأبيض للتأكيد مجددا على دعمهما القوي لأوكرانيا في وجه الغزو الروسي.



وسيناقش بايدن وشولتس الجهود المبذولة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط ودعمهما الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة.



