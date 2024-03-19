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الثلاثاء، 19-03-2024 10:39 ص

صاروخ "إس – 400" الروسي يدمر راجمة صواريخ تشيكية

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الوكيل الاخباري- أفادت قناة "فوينكوري روسكوي فيسني" على تليغرام بتفاصيل مثيرة لإصابة راجمة الصواريخ التشيكية الصنع Vampire.اضافة اعلان


وقالت القناة إن راجمة الصواريخ التي استعدت لتوجيه ضربة إلى الأحياء السكنية في بيلغورود الروسية تم تدميرها بصاروخ "أرض – جو"  الذي أطلقته منظومة "إس – 400" الروسية للدفاع الجوي.

يذكر أن منظومة "إس – 400" مخصصة أساسا لإصابة الأهداف في الجو. إلا أن تصميمها يقضي كذلك بإمكانية "استهداف العدو على الأرض"، وقد تم تحقيق تلك الإمكانية الكامنة التي حوّلت "إس – 400" إلى سلاح بري خطير.

 




 

 


 

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