السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

169 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

بدء توزيع تذاكر حفل النجوم العرب والاردنيين بمناسبة زفاف ولي العهد

البرلمان العربي يدعو لتضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي

الأمن يحذر من إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية

السير: فئات شبابية أغلقت الطرق والجسور والأنفاق احتفالا بعد الاستقلال

امين عمان: استخدام باص عمان والباص السريع يوم زفاف ولي العهد مجاناً

زفاف ولي العهد أمير القلوب .. فرح يملأ بيوت الأردنيين

"اونروا الأردن" تحصل على أقل من ربع متطلباتها المالية في 5 أشهر

الجغبير: الأردن كان سباقاً في العمل على تكوين تكتلات اقتصادية مع الدول العربية

فيلم أردني يحصد جائزة في مهرجان كان العالمي

السبت، 27-05-2023 12:34 م

لافروف: أوكرانيا دولة إرهابية يتم توجيهها كالدمية من لندن وواشنطن

6471c7134236041ed55fca4b


الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مجال تعليقه على تهديدات أوكرانيا للرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا دولة إرهابية وإن سلطات كييف تقدم نفسها بهذه الصفة.

وشدد لافروف على أنه يتم تحريك الدمى في كييف، من لندن وواشنطن، لكن التصريحات الأوكرانية بأن بوتين "هو الهدف"، يدفع إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قد تفكران في مدى حصافة حكام كييف وتوازنهم العقلي.

اضافة اعلان

 

وأشار لافروف إلى أن روسيا تأمل، بأن تصدر عقوبات بحق قيادة أوكرانيا بعد تهديدها بتصفية الرئيس بوتين.


في وقت سابق، قال نائب رئيس الاستخبارات الأوكرانية، فاديم كيبيتسكي، إن الهدف الأول لجهازه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لأنه هو من ينسق ويقرر ما يحدث".


وأضاف في حديث لصحيفة "فيلت" الألمانية: "الهدف الأول بالنسبة إلينا هو القضاء على القائد الذي يصدر الأوامر... بوتين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
م

البرلمان العربي يدعو لتضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي

6471b89d4c59b774891a24e5

الخارجية الروسية: سنواصل دعم بلغراد في الدفاع عن سيادتها

download

مجلس الأمن الصربي: الجيش لا يزال في حالة تأهب قصوى

_127698387_gettyimages-1411483164 (3)

رد فعل بايدن على نقل الأسلحة النووية الروسية إلى أراضي بيلاروس

6471b2e84c59b778a55fe8bc

انفجار بالقرب من خط أنابيب النفط في مقاطعة بسكوف الروسية

64707c894c59b76bf82e85c3

الجيش الروسي يتسلم قناصة "تشوكافين" الحديثة

أخبار متعلقة
image (23)

الاستخبارات الألمانية: لا علامات على ضعف بوتين بعد 15 شهرا من الحرب

w

بولندا تزود أوكرانيا بـ 10 طائرات مقاتلة

6458c6734236044d04116837

بوتين يهنئ زعماء وشعوب بلدان رابطة الدول المستقلة

6458afa74236043afa181c73

زيلينسكي يسعى لتقديم عقارب الساعة بشأن يوم النصر

image - 2023-05-07T091529.717

انفجارات تهز شبه جزيرة القرم

ecf29e57-37f3-4789-8d47-871260857572

الكرملين يعلن افشاله مخطط لمحاولة اغتيال بوتين بواسطة مسيرتين