الأحد 03-09-2023
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الأحد، 03-09-2023 04:12 م

صور وفيديو .. عاصفة برد قوية تضرب مدينة تركية !

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الوكيل الإخباري- تسببت حبات البرد بحجم البيض في مدينة ألتينيايلا بولاية سيواس التركية، بتحطيم نوافذ عشرات المركبات وتدمير واجهات المحلات التجارية والمنازل. 

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وتزامن البرد مساء أمس السبت، مع هطول أمطار غزيرة في المنطقة، مما تسبب بشل حركة السكان.


وقال عمدة ألتينيايلا، سنان أكبولوت، إن الأضرار كبيرة جدا، مضيفا: "تضررت المنازل والمركبات، ونفقت الحيوانات، سنرى الحجم الحقيقي للأضرار في وضح النهار".


وأكد سكان المنطقة أنهم لم يواجهوا مثل هذه العاصفة الشديدة من قبل.


وقام بعضهم بوضع حبات البرد جنبا إلى جنب مع بيض الدجاج، فتبين أنها تماثلها حجما.


وشهدت بعض محافظات تركيا اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة أغرقت الطرقات في العاصمة أنقرة، وأدت إلى انهيار أحد الطرق في مدينة سامسون.

 

 

 

 

 


 


 


روسيا اليوم

 




 

 


 

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