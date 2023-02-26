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الأحد، 26-02-2023 09:34 ص

طائرة أوروبية ثالثة تصل إلى سوريا محملة بـ 120 طنا من المواد الإغاثية والطبية

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الوكيل الاخباري- وصلت اليوم الأحد طائرة مساعدات مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مطار دمشق الدولي تحمل مواد إغاثية وطبية للمتضررين من الزلزال.

وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري المهندس خالد حبوباتي: الطائرة تحمل 120 طنا من المواد الإغاثية والطبية وهي الطائرة الأوروبية الثالثة التي تصل إلى سوريا

ووصلت طائرة مساعدات مقدمة من دول الإتحاد الأوروبي إلى مطار دمشق الدولي، تحمل مواد إغاثية وطبية، تستلمها منظمة الهلال الأحمر السوري، بحضور رئيس المنظمة المهندس خالد حبوباتي، ورئيس عمليات المساعدات الإنسانية في الإتحاد الأوروبي بسورية لويجي باندولفي.

وأعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل 22 هزة أرضية منذ الساعة الـ 8 صباح أمس السبت وحتى الساعة الـ 9 والنصف مساء.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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