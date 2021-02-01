ظريف: على إدارة بايدن تنفيذ شروط إيران

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، إنه "إذا كان على طرف فرض شروط للعودة إلى الاتفاق النووي فهو إيران، وعلى الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق تنفيذ شروطنا".

اضافة اعلان



وأضاف ظريف في تصريحات لموقع "جماران" الإيراني أن: "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تسعى إلى تجاوز الظروف التي أوجدتها إدارة ترامب من دون دفع ثمن وهذا غير ممكن".



وأشار ظريف إلى أن إدارة بايدن تسعى إلى أن تدفع إيران ثمن العودة إلى الاتفاق النووي و"هذا لن يتم".



وتابع: "الإدارة الأمريكية السابقة أخطأت وظلمت شعبنا وعلى الإدارة الجديدة التعويض عن ذلك وتحمل المسؤولية".



وقال وزير الخارجية الإيراني، لا معنى للشروط التي يضعها الأمريكيون للعودة إلى الاتفاق النووي، وعلى إدارة بايدن تنفيذ شروط إيران.



المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



