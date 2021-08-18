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الأربعاء، 18-08-2021 08:16 م

علماء الفلك يعثرون على كسر في ذراع مجرة درب التبانة الحلزونية

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الوكيل الاخباري- اكتشف علماء الفلك أن إحدى أذرع مجرتنا الحلزونية، درب التبانة، بها "كسر"، وصفته وكالة ناسا بأنه "مثل شظية تخرج من الخشب".

وأوضح العلماء أن "الكسر" عبارة عن مجموعة من النجوم الفتية وسحب غازية مكونة للنجوم تخرج من الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة.

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وتلقي النتائج، التي تم وصفها في مجلة Astronomy & Astrophysics، مزيدا من الضوء على البنية الدقيقة لمجرتنا الرئيسية.

ويصنف علماء الفلك المجرات على نطاق واسع إلى ثلاث فئات رئيسية: إهليلجية، حلزونية وغير منتظمة، مع أكثر من ثلثي المجرات المرصودة على شكل حلزوني، بما في ذلك موطننا، درب التبانة.

وفي حين أن العلماء لديهم فكرة تقريبية عن حجم وشكل الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة، فإنهم يقولون إن مشاهدة الهيكل الكامل لمجرتنا الأصلية يمثل تحديا نظرا لأن الأرض بداخلها.

وأوضح علماء من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في كاليفورنيا في بيان: "إنه أقرب إلى الوقوف في وسط ساحة تايمز سكوير ومحاولة رسم خريطة لجزيرة مانهاتن".

وفي الدراسة الجديدة، لاحظ علماء الفلك جزءا قريبا من "ذراع رامي القوس" (Sagittarius Arm) في المجرة، واكتشفوا ميزة غير معروفة سابقا ذات اتجاه "مختلف تماما عن الذراع".

 

المصدر: روسيا اليوم

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