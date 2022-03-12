السبت 12-03-2022
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السبت، 12-03-2022 06:46 ص

فرنسا تعتزم استقبال 2500 أوكراني لجأوا إلى مولدافيا

اوك2


الوكيل الإخباري - تعتزم فرنسا استقبال 2500 أوكراني لجأوا إلى مولدافيا، وذلك في إطار عملية تُنسّقها المفوضية الأوروبية داخل "البلدان المتطوعة".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، على تويتر، إن الرئيس إيمانويل ماكرون هو من قرر استقبال هؤلاء اللاجئين. وأوضحت الوزارة أن "هذه أول عملية كبيرة من هذا النوع".

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وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنه بتاريخ 10 مارس، كان هناك 105 آلاف أوكراني في مولدافيا، الدولة الفقيرة البالغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة.


وفر أكثر من 1.5 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير، وفق الأمم المتحدة.


ووصل نحو 10 آلاف لاجئ أوكراني إلى فرنسا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، حسب وزارة الداخلية.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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