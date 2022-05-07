تنصيب إيمانويل ماكرون لفترة رئاسية ثانية

الوكيل الإخباري - نصب إيمانويل ماكرون، السبت، رئيسا لفرنسا لولاية ثانية من 5 سنوات في قصر الإليزيه بعد فوزه على المرشحة اليمينية مارين لوبان.

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وبعد تأكيد رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس فوز ماكرون في الدورة الثانية أمام المرشحة اليمينية مارين لوبان بحصوله على 58.55 بالمئة من الأصوات، دعا الرئيس الفرنسي في كلمة مقتضبة إلى "التحرك دونما هوادة" لتكون فرنسا "أكثر استقلالا".



وقال ماكرون: "نسعى لتقوية قدرات الجيش الفرنسي خلال المرحلة المقبلة".



وتنفس حلفاء فرنسا الأوروبيون الصعداء بفوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية، والذي يقدم نفسه "قاطرة" تدفع الاتحاد الأوروبي لمكانة أكثر قوة وسيادة وسط التحديات التي تهدده أمام روسيا والصين والهيمنة الأميركية.



وأكد ماكرون في خطاب الفوز مواصلة العمل لجعل فرنسا وأوروبا أكثر قوة.