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الأربعاء، 14-12-2022 04:33 م

فلكياً.. هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

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الوكيل الإخباري - تشير حسابات فلكية إلى أن أول أيام رمضان 1444 هجريا، سيكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

ويتم احتساب رمضان بالأشهر القمرية، ويتكون الشهر القمري من 30 يوماً أو 29، وهو على عكس الشهر الميلادي الذي يتراوح بين 30 يوماً و31، عدا فبراير 28 أو 29، وهذا سبب تغير موعد شهر رمضان من سنة لأخرى.

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وتبلغ دورة القمر حول الأرض 27.321 يوم، ثم يدخل القمر في طور المحاق والاستسرار ومن ثم يحدث الاقتران، ثم يكون الإهلال ويبدأ الشهر الجديد.


ويعتبر رمضان هو التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).
 
ويعتمد نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
ويستند التقويم الهجري على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل المملكة العربية السعودية كتقويم رسمي للدولة.

وتختلف رؤية هلال رمضان من بلد إلى آخر، حيث تعتمد دول عربية وإسلامية على الرؤية بالمنظار، بينما تلجأ دول أخرى إلى الحسابات الفلكية، وهناك من يعتمد على الرؤية بالعين المجردة.


وأنشأ الخليفة عمر بن الخطاب التقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي، حيث جعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

 

 

البيان 

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