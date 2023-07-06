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الخميس، 06-07-2023 07:12 ص

فيديو - وزارة الحج والعمرة تنشر مشاهد مبهرة للحرم النبوي

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الوكيل الاخباري - بثت وزارة الحج السعودية، يوم الأربعاء، مشاهد فيديو مبهرة للحرم النبوي، أظهرت جمال أرجاء الحرم النبوي اتساقا مع الجهود المبذولة لراحة الزائرين.

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وكانت وزارة الحج والعمرة نجحت بالتعاون مع 40 قطاعا وجهة حكومية، في تنظيم موسم الحج وسط اجراءات عالية الدقة في إدارة الحشود وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.


وقبل أيام انتهى موسم الحج للعام 1444 هجرية، وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية قدوم 1626500 حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444 هجري (2023 ميلادية) عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الجمعة 5 ذي الحجة 1444 هجري الموافق 23 يونيو 2023.


وأكدت المديرية العامة تسخير كافة إمكاناتها، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي تقودها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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