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الأربعاء، 05-07-2023 09:44 ص

وزارة الحج والعمرة تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الحج والعمرة أمس التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، إضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك: https://www.nusuk.sa/ar/about، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ، مفيدة أن منصة نسك تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، إضافة إلى حزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت سابقاً بالتكامل مع الجهات المعنية، أن بإمكان الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون، والحاصلين منهم على تأشيرات دخول دول الشنغن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة؛ حجز مواعيد لأداء نسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نُسك، قبل قدومهم للمملكة.

كما تواصل «الحج والعمرة»، تسهيلاتها لحاملي جميع أنواع التأشيرات، كالعائلية للمقيمين داخل المملكة، والشخصية لأحد السعوديين، السياحية الإلكترونية، والمرور للزيارة، بإتاحة أداء مناسك العمرة والزيارة لهم من خلال تطبيق نُسك.

وتأتي التسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن، ضمن حزمة التشريعات التطويرية التي عملت عليها أخيراً، ومن بينها؛ تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63% مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يوماً، إلى جانب عدم وجود اشتراطات صحية، وكذلك عدم اشتراط وجود محرم للمرأة، إضافة إلى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل بكل أريحية داخل المملكة، للتعرف على التنوع الثقافي الفريد، وإثراء وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.

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عكاظ

 




 

 


 

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