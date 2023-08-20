قادة الإمارات يعزون العاهل السعودي

الوكيل الاخباري-

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أبرق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وقدم خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.وجاء في بيان وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود".