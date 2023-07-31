الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

اطلاق أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

توضيح حكومي حول قرار منع بيع الخبز بالمحال التجارية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

شؤون المرأة تختتم برنامج التوجيه لعضوات المجالس المنتخبة

هذه المخالفات التي تُحجز فيها سيارتك بمشروع قانون السير الجديد

الملك يفتتح مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية بالزرقاء

الأمن السيبراني: 125 حادث تجسس في الربع الأول من العام الحالي

الاردن يدين التفجير الذي وقع في باكستان

الأرصاد: تموز 2023 يحتل الترتيب الثالث خلال 100 عام بارتفاع درجات الحرارة

الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي الوعد الحق2 - صور

الإثنين، 31-07-2023 04:40 م

قادمة من إيطاليا.. ضبط حشرات خطرة على روسيا في مطار بولكوفو

64c7b6574236042fb6620dfc (1)


الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الصحفي لهيئة الجمارك الفيدرالية، بأن عناصر جمارك مطار بولكوفو في بطرسبورغ عثروا في طرد من إيطاليا على حوالي 350 نملة بدلا من دمية كما جاء في الاستمارة المرفقة.

وأضاف المكتب في بيانه: "تم العثور على ما يقرب من 350 نملة حية بدلا من دمية أطفال كما جاء في الاستمارة المرفقة بالطرد. وتم العثور على هذه الحشرات عند مسح علبة الطرد بجهاز خاص".

اضافة اعلان

 

من جانبها أكدت الرقابة البيطرية في المطار، أن هذه الحشرات تنتمي إلى المنتجات الواجب دخولها الحظر الصحي لأنها عالية المخاطر.

وقررت إدارة الجمارك في المطار، عدم السماح بدخول الطرد إلى روسيا وإعادته إلى المرسل مع النمل الموجود فيه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64c7ad704c59b7110d7ec38f

الدعم السريع: ضبط 3 أجانب تسللوا عبر حدود السودان

64c792704236043cae4530be

بيسكوف: المخرج أوليفر ستون يدافع باستمرار عن وجهة نظره

64c78d064c59b70d411ba038

شويغو: كييف فقدت خلال الشهر الحالي نحو 21 ألف جندي وأكثر من 2000 آلية عسكرية

thumbs_b_c_3a3bf0f1f2b1bda7802021363facb7ce

الكرملين: سنتابع الاجتماع المرتقب في السعودية بشأن أوكرانيا

64c771ec42360437124b7672

طهران توجه رسالة "جادة" لسيئول

2023-07-30T133130Z_614635909_RC2PD2A1DD6S_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-PALESTINIANS

لبنان.. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

أخبار متعلقة
32556

أوروبا تتألم من الحر

1689671314958

موجة حر جديدة تحطم رقما قياسيا في أوروبا اليوم

45

حر شديد يضرب الكرة الأرضية.. ودول أوروبية تصدر التنبيه الأحمر

image

أرقام قياسية لدرجات الحرارة في أوروبا

image1170x530cropped

يونسيف: 289 طفلاً ماتوا أو اختفوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط

747

ليبيا تعلن رفع روما حظرا على استخدامها مجال إيطاليا الجوي