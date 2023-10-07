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السبت، 07-10-2023 05:43 م

قديروف يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في روسيا حتى نهاية العملية العسكرية الخاصة

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الوكيل الاخباري- اقترح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، تأجيل الانتخابات الرئاسية في روسيا حتى نهاية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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قال قديروف في كلمة أمام حشد كبير وسط العاصمة الشيشانية غروزني: "علينا تأجيل الانتخابات مؤقتا، لأنه ليس لدينا شخص آخر يمكنه حماية بلدنا اليوم".

في شهر سبتمبر الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أرجأ الحديث عن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية حتى نهاية العام، أي عندما يحدد البرلمان موعد هذه الانتخابات.

وأضاف بوتين "بموجب القانون، يتعين على البرلمان اتخاذ القرار بهذا الخصوص في نهاية العام. وعندما يتم اتخاذ القرار، ويتم الإعلان عن الانتخابات، ويتم الإعلان عن الموعد، سنتحدث".

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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