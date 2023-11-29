قرار أممي يؤكد بطلان قرار ضم الاحتلال للجولان السوري

الوكيل الإخباري - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، قراراً يطالب الاحتلال الاسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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وأيدت القرار 91 دولة، من بينها الأردن، وعارضته 8 دول من بينها الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واستراليا وكندا، فيما صوتت 62 دولة بالامتناع.



وأعلنت الجمعية في القرار "أن قرار الاحتلال في 14 كانون الأول 1981 فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل، وليس له أية شرعية على الإطلاق.