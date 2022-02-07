قطر.. اضاءة أبراج الدوحة بصورة الطفل ريان -فيديو

الوكيل الإخباري-أضيئت بعض أبراج العاصمة القطرية الدوحة، ليل الأحد، بصورة الطفل المغربي "ريان أوران" (5 أعوام).

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ومساء السبت، أعلن الديوان الملكي المغربي، في بيان، وفاة "ريان"، الذي تم إخراجه من بئر بعمق 32 مترا سقط فيه لأكثر من 100 ساعة شمالي المملكة المغربية، في حادث اجتذب مشاعر العالم.



كما قام أحد المطاعم القطرية، بتخصيص أرباحه ليومين (الأحد والإثنين) صدقة جارية عن الطفل ريان.



وحمل صاحب المطعم لوحة تعاطفا مع الطفل كتب فيها "رحمك الله ريان." ونشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي والتي لاقت تفاعلا كبيرا.



يذكر أن الطفل المغربي سقط عرضا ظهر الثلاثاء الماضي، في بئر ذات قطر ضيقة والتي يصعب النزول فيها، في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون (شمالا)، بحسب وسائل إعلام محلية.



وحاول متطوعون من أبناء القرية وفرق الإنقاذ في البداية النزول إلى البئر لانتشال ريان، لكن قطرها الضيق "الذي لا يتجاوز 40 سنتمترا أو أقل" حال دون ذلك.



صورة الطفل المغربي ريان على أحد أبراج منطقة لوسيل في

التفاتة قطرية طيبة تضامناً وتعاطفاً مع ريان وأسرته والشعب المغربي .

#المغرب https://t.co/ODgytE3xAB شكرا #قطر صورة الطفل المغربي ريان على أحد أبراج منطقة لوسيل في #الدوحة التفاتة قطرية طيبة تضامناً وتعاطفاً مع ريان وأسرته والشعب المغربي . February 6, 2022





الأناضول