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الثلاثاء، 27-06-2023 07:11 ص

قلق أممي بشأن العنف بولاية النيل الأزرق السودانية

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الوكيل الاخباري - أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان، عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة في كرمُك بولاية النيل الأزرق خلال اليومين الماضين، بعد أن تمخض عن هذا العنف، عبور مئات المدنيين إلى إثيوبيا بحثًا عن الأمان.

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وقال الناطق الرسمي بالإنابة، فرحان حق، إنه وعلى ما يبدو بأن آخرين يستعدون للتوجه نحو الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق.


وحثت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية على وقف القتال فوراً من أجل حماية السكان ، فيما حثت كذلك المتحاربين في النيل الأزرق والخرطوم وشمال وجنوب كردفان ودارفور وغيرها، على اللجوء إلى الحوار لحل الخلافات ولضمان الكرامة والاحترام لجميع السودانيين كمواطنين متساوين.

 

 بترا


 




 

 


 

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