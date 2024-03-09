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السبت، 09-03-2024 08:08 ص

قناة: العمل يجري في واشنطن لتقديم حزمة مساعدات بديلة لكييف عبر القروض

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الويل الاخباري- أفادت قناة NBC News التلفزيونية، بأن أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأمريكي يعملون حاليا لصياغة حزمة مساعدات بديلة لنظام كييف، يمكن تقديم جزء منها على شكل قرض.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع: "يقوم رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورؤساء اللجان الرئيسية في مجلس النواب التي تتعامل مع الأمن القومي بوضع وصياغة حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا".

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وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، إلى أنه يجري النظر في إمكانية تخصيص جزء من المساعدات غير العسكرية لكييف عن طريق قروض.

وقالت القناة: "سيتم تقديم المساعدة الاقتصادية لدعم الأداء العام للحكومة الأوكرانية ودعم جهودها للتعافي على المدى الطويل، عن طريق القروض".

ووفقا لماكول، يمكن استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لهذا القرض.

 

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