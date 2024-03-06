الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

أول تعليق من الحكومة المصرية على تعويم الجنيه

أكسيوس: 30 نائب ديمقراطي يطالبون بايدن بمنع اجتياح إسرائيل رفح

الاتحاد الأوروبي: نعمل على فتح ممر إغاثة بحري لدعم غزة عبر قبرص

الصفدي ينقل رسالة خطية من الملك إلى سلطان عُمان

السير تبيّن سبب الازدحام المروري عند البوابة الجنوبية للجامعة الأردنية

هيئة بحرية بريطانية: هجوم على سفينة شحن جنوب عدن

عروض ترويجية على أكثر من 200 سلعة غذائية في الاستهلاكية المدنية

مجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قانون يحظر TikTok

ارادة ملكية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024

ارتفاع حصيلة اعتقالات إسرائيل في الضفة إلى 7450 منذ أكتوبر

الأربعاء، 06-03-2024 01:55 م

نائب أمريكي: تدهور تركيز بايدن وإدراكه العقلي بات ملحوظا للعالم

65e8427d4236042ace4a98f6


الوكيل الاخباري- قال عضو الكونغرس الجمهوري آندي بيغز عبر قناة "فوكس بيزنس" إن الولايات المتحدة تقودها الإدارة الرئاسية، وليس الرئيس جو بايدن بهفواته المتكررة.

وأضاف بيغز للقناة ، أنه بات واضح للجمهور الأمريكي وللجميع مدى تدهور الإدراك العقلي لبايدن".

اضافة اعلان

 

وتابع قائلا: "نظرا لوضعه  بتنا ندرك أن بايدن لا يقود البلاد حقا"، منوها بأن بايدن يتم تلقينه بما يتوجب عليه قوله.

ولفت بيغز إلى أن العديد من الأمريكيين يأتون إليه ويسألونه من الذي يدير البلاد حقا.

وبايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا في التاريخ، وقد أثارت زلاته وأخطائه المتكررة في العلن انتقادات لاذعة.

حيث خلط بين أسماء القادة الأوروبيين، قائلا إنه تواصل مؤخرا مع المستشار الألماني هيلموت كول الذي توفي عام 2017، والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي توفي قبل 30 عاما تقريبا وغيرها من الزلات والتصرفات الغريبة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e85d784236042a563d539c

أول تعليق من الحكومة المصرية على تعويم الجنيه

65e853424236042c166d1376

بعد الثلاثاء الكبير.. نيكي هايلي تتجه للانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي

65e8362842360432ce7e5b2b

بوليتيكو: بوتين انتصر في حرب لم يثرها

65e8488b4c59b72dd12315fd

السويد على موعد مع الناتو في 11 مارس الجاري

Image1_32024694255289310166

أمبري للأمن البحري: ناقلة بضائع أميركية غيرت مسارها قرب ساحل عدن

65e8158b42360432791bd831

الصين تخطط لإطلاق صواريخ متعددة الاستخدام عامي 2025 و2026

أخبار متعلقة
ع

ترامب: أمريكا تنهار وفي طريقها إلى الجحيم

65cfb9164236042d5602a48f

بايدن: الولايات المتحدة تدرس عدة خيارات في ما يتعلق بوفاة أليكسي نافالني

65cfacfb4236042d5602a47c

بايدن: لا نرى في التحركات الروسية تهديدا نوويا

65cdd80b4236043e9672934c

نائب جمهوري يقترح اسما جديدا لولاية تكساس أملا في دعمها

65cdc52f423604354b5d9bc8

ستولتنبيرغ: "الناتو" بدأ يلمس آثار غياب الدعم الأمريكي لكييف

0411410

الكونغرس يحذر من حدث يهدد الأمن القومي الأمريكي