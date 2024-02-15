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الخميس، 15-02-2024 09:18 ص

الكونغرس يحذر من حدث يهدد الأمن القومي الأمريكي

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن يتم إطلاع زعماء الكونغرس على ما وصفه رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي مايك تورن أمس الأربعاء بأنه "تهديد خطير للأمن القومي الأمريكي".

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ويعد بيان تيرنر الغامض مثالًا نادرًا لمسؤول كبير في مجلس النواب يدعو الرئيس جو بايدن إلى رفع السرية عن المعلومات حول التهديد المستمر.


وقال تيرنر: " أتاحت اللجنة الدائمة للاستخبارات التابعة لمجلس النواب لجميع أعضاء الكونغرس معلومات تتعلق بتهديد خطير للأمن القومي".

 

وتابع: "أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفائنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد بشكل علني".


وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه ليست هناك حاجة لإنذار الجمهور بشأن التهديد، مضيفا: "الأيادي الثابتة تقف وراء عجلة القيادة، ونحن نعمل على ذلك".


وبين جونسون إنه يعتزم الضغط على الإدارة لاتخاذ الإجراء المناسب في مؤتمر مجموعة الثمانية لأعضاء الكونغرس.


وأرسلت لجنة الاستخبارات مذكرة إلى أعضاء مجلس النواب أمس الأربعاء، حذرت فيها من قدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار يجب أن يعرفها جميع صناع السياسة في الكونغرس.

 

وقالت المذكرة إن المعلومات حول الأمر "العاجل" ستكون متاحة لجميع أعضاء مجلس النواب.


ورفض مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان تقديم تفاصيل حول التهديد الذي أشار إليه تيرنر.


وأضاف سوليفان: "لست في وضع يسمح لي بقول أي شيء آخر، وأنا أقف هنا على المنصة، لا أستطيع أن أقول أي شيء آخر."


من جهته قال النائب الديمقراطي جيم هايمز وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الاستخبارات: "لا ينبغي للناس أن يشعروا بالذعر وأن التهديد أمر يجب معالجته على المدى المتوسط إلى الطويل".

 




 

 


 

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