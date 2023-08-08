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الثلاثاء، 08-08-2023 09:18 م

قوات كييف تقصف مقاطعة خاركوف بالذخائر العنقودية

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الوكيل الإخباري- أعلن حاكم خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن القوات الأوكرانية كثفت قصفها للبلدات التي تسيطر عليها روسيا في المقاطعة باستخدام القذائف الغربية والذخائر العنقودية.

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وكتب غانتشيف على قناته في "تلغرام": "اليوم زرت عدة بلدات في مقاطعة خاركوف. القصف لا يتوقف ولو لدقيقة واحدة. علاوة على ذلك، فقد اشتد عما سبق. خلال الأسبوعين الماضيين، كنا نراقب كيف أن القذائف في الغالب من الطراز الأجنبي، تصل من الجانب الأوكراني إلى قرانا، كما أنه يتم استخدام الذخائر العنقودية بكثرة".

وأشار حاكم المقاطعة إلى أن استمرار القصف وعشوائيته يعود إلى كون "القوات الأوكرانية خائفة"، وأضاف: "مقاتلونا يسحقون مواقع العدو ويطردون النازيين من عمق مقاطعة خاركوف".

 




 

 


 

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