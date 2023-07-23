خبير: تكتيك قوات كييف الجديد يهدد بسقوط مدن كبرى في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أشار العقيد الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس إلى أن قوات كييف اعتمدت تكتيكا جديدا محكوما عليه بالفشل، سيؤدي لسقوط مدن أوكرانية كبرى أخرى كأوديسا، أو خاركوف.



وأضاف أن أوكرانيا انتقلت من تكتيك "إرهاق العدو" إلى استخدام مجموعات صغيرة من المشاة للتوغل في المواقع الدفاعية الروسية، لكن هذا لن يساعدها، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى سقوط مدن أوكرانية إضافية كبرى كأوديسا وخاركوف.



وأكد أن اتباع كييف هذا التكتيك "سيفشل بالتأكيد حيث تتميز جغرافية أوكرانيا من وجهة نظر عسكرية بتضاريس مسطحة مفتوحة تتخللها بقاع غابات متفرقة. نظرا لأن روسيا تسيطر جويا ولديها عدد كبير من الطائرات بدون طيار، ففي كل مرة يخرج فيها الأوكرانيون إلى القتال، يتعرضون لنيران المدفعية الروسية.

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روسيا اليوم