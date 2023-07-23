الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

الخرابشة: لا مسؤوليات مالية بعد إلغاء اتفاقية استكشاف البترول

الأردن يشارك في ندوة عالمية حول الابتكار العلمي والتكنولوجي

الأعيان يصادق على معدل قانون الشركات

طلبة توجيهي علمي: امتحان الأحياء اليوم مستواه من سهل الى متوسط

السيسي يوجه كلمة في ذكرى تحوّل مصر إلى جمهورية رئاسية

إنقاذ 96 شخصاً في الأردن خلال 24 ساعة

ترجيح بدء عملية تقديم طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم منتصف آب

تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك غداً الاثنين ولا تأجيل على أقساط السلف

انخفاض الحمل الكهربائي المُسجل أمس لـ 3470 ميغاواط

مديرية الامن العام تصدر بياناً وتهيب بالمواطنين

الأحد، 23-07-2023 10:00 ص

خبير: تكتيك قوات كييف الجديد يهدد بسقوط مدن كبرى في أوكرانيا

64bca82d423604603175af81


الوكيل الإخباري- أشار العقيد الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس إلى أن قوات كييف اعتمدت تكتيكا جديدا محكوما عليه بالفشل، سيؤدي لسقوط مدن أوكرانية كبرى أخرى كأوديسا، أو خاركوف.

وأضاف أن أوكرانيا انتقلت من تكتيك "إرهاق العدو" إلى استخدام مجموعات صغيرة من المشاة للتوغل في المواقع الدفاعية الروسية، لكن هذا لن يساعدها، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى سقوط مدن أوكرانية إضافية كبرى كأوديسا وخاركوف.

وأكد أن اتباع كييف هذا التكتيك "سيفشل بالتأكيد حيث تتميز جغرافية أوكرانيا من وجهة نظر عسكرية بتضاريس مسطحة مفتوحة تتخللها بقاع غابات متفرقة. نظرا لأن روسيا تسيطر جويا ولديها عدد كبير من الطائرات بدون طيار، ففي كل مرة يخرج فيها الأوكرانيون إلى القتال، يتعرضون لنيران المدفعية الروسية.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64bced714236046f1d7a3945 (1)

توقعات بانحسار موجة الحر في مصر

64bce7264c59b70b864f0a3a

رئيس البرلمان العربي يطالب بمقاطعة الدنمارك وعدم السفر إليها

64bce3dd4236046e93528edd

السيسي يوجه كلمة في ذكرى تحوّل مصر إلى جمهورية رئاسية

64bce5a24236046c944c1ac1

مسلحون يقتلون مدربا خلال مباراة لكرة القدم في المكسيك- فيديو

_126750035_58a5281b-02a8-4b32-a489-510f70f76d40

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد لا يزال قائما ولكنه فاشل

64b921384c59b71e58637d57

الجيش الروسي يدمر مواقع لتصنيع الزوارق المسيرة في أوديسا

أخبار متعلقة
64b666594c59b701a126fbc7

الدفاع الروسية: الجيش الروسي يتقدم في منطقة كوبيانسك

64a91ffe4236041e587964be

وسائل إعلام: قوات كييف تواجه صعوبات في استخدام دبابات "تشالنجر 2"