الجمعة 06-10-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة اقترضت من صندوق الضمان الاجتماعي 8.5 مليار دينار

تراجع أسعار العقارات في بريطانيا

ولي العهد يساند منتخب السلة أمام نظيره الفلبيني- صورة

الأردنية للطيران في عيدها الرابع والعشرين

موسكو: عضوية الجزائر ستعزز مجلس الأمن الدولي

كازاخستان: اعتقال أكثر من 70 عضوا في الجماعات الإجرامية

مؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض مسجلاً خسائر أسبوعية

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

انخفاض العملة الروسية ومؤشر بورصة موسكو الرئيسي يصعد

توضيح من وزارة العمل بشأن عمل الأحداث

الجمعة، 06-10-2023 12:39 م

كازاخستان: اعتقال أكثر من 70 عضوا في الجماعات الإجرامية

651fcb794236041e036db906


الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان اليوم الجمعة، أن ضباط إنفاذ القانون شنوا عملية خاصة أدت إلى توقيف 72 عضوا في الجماعات الإجرامية المنظمة في عدة مناطق من البلاد.

اضافة اعلان

 

وقالت لجنة الأمن القومي في بيان لها: "في 5 أكتوبر نفذت لجنة الأمن القومي، بالتعاون مع الشرطة وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام، عملية خاصة في وقت واحد في محافظات جيتيسو (جنوب شرق) وجامبيل وتركستان (جنوب)".

وأضاف البيان أنه نتيجة العملية، "تم توقيف 72 عضوا من الجماعات المشتبه في حيازتهم الأسلحة والمخدرات بشكل غير قانوني، والابتزاز وتنظيم قنوات الهجرة غير الشرعية وارتكاب جرائم خطيرة أخرى".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

وزير الدفاع الروسي يدعو إلى إنتاج المزيد من الطائرات المقاتلة من طراز سو-34

651fd59042360412de4fd128

موسكو: عضوية الجزائر ستعزز مجلس الأمن الدولي

651fb0174c59b769bd78b04b

إعصار شديد يضرب شبه جزيرة ساخالين الروسية

651fa90e4c59b757134a631d

ترامب يزكي رئيس اللجنة القضائية لرئاسة مجلس النواب

651fa5454c59b741835edc1d

بدء مراسم تشييع ضحايا الهجوم على "الكلية الحربية" بسوريا

1696569750748

بايدن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا

أخبار متعلقة
651c3c074c59b7653f29beb3

الدفاع الهولندية تقر بضعف قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبية

alalam_636396218255006860_25f_4x3

السلاح الروسي الخارق الجديد يخيف الغرب

651403e44236047f3a68d8d7

زاخاروفا: أوكرانيا ستستخدم صواريخ "ATACMS" لأغراض إرهابية

6511e4b34c59b73e311d8640

الخارجية الألمانية تعترف بتوريد دبابات غير صالحة للاستخدام

65103687423604512f194ecb

الأمن الأرمني يعلن إحباط مؤامرة للاستيلاء على السلطة

650b1f144c59b77d6460f812

عضو بالكونغرس يطالب باتخاذ قرار التوقف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا