كازاخستان: تسجيل زلزالين جديدين في ألماتا

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة حالات الطوارئ في مقاطعة ألماتا في جنوب شرق كازاخستان بأنه تم تسجيل زلزالين الليلة الماضية كان مركزهما في أراضي الصين.



وقالت إدارة الطوارئ في بيان لها اليوم الخميس إن شبكة من المحطات الزلزالية سجلت هزتين في الساعة 1.21 والساعة 2.35 ليلا بالتوقيت المحلي- في البلاد- ، حيث وقع أحد الزلزالين الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، على بعد 258 كيلومترا جنوب شرق مدينة ألماتا في أراضي الصين.

اضافة اعلان



والزلزال الثاني الذي بلغت قوته 5,9 درجة، وقع على بعد 273 كيلومترا في أراضي الصين أيضا، وشعر سكان ألمانا في كلا الحالتين بهزات بلغت شدتها درجتين.



ومساء الثلاثاء، وقع زلزال قوته 6.7 درجة على الحدود بين كازاخستان وقرغيزستان، وشعر سكان ألماتا بهزات بلغت قوتها 5 درجات. وحسب السلطات فقد أصيب 67 شخصا جراء الزلزال، بينهم 3 أشخاص قفزوا من الطابقين الثاني والثالث من المباني السكنية، وأحدهم في حالة خطيرة.



وطمأنت وزارة الطوارئ الكازاخستانية السكان بأنه من غير المتوقع حدوث زلازل قوية في ألماتا خلال الأيام المقبلة.



روسيا اليوم