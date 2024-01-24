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الأربعاء، 24-01-2024 09:47 ص

مصرع وإصابة 8 أشخاص جراء زلزال شمال غربي الصين

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصينية مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، جراء زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة ووشي بمنطقة شينجيانغ، شمال غربي الصين.

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وبحسب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، ذكرت السلطات اليوم الأربعاء، أنها خصصت 30 مليون يوان (4.23 مليون دولار أميركي) لجهود الإغاثة في المنطقة المتضررة من الزلزال الذي وقع أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 12426 شخصا من السكان المتضررين إلى أماكن آمنة.


ووفقا للوكالة، فقد سجل مركز شبكات الزلازل الصيني 70 هزة ارتدادية بقوة 3.0 درجة أو أكثر في المنطقة، فيما بلغت الهزة الارتدادية الأقوى 5.3 درجة.
ووقع هذا الزلزال غداة حصول انزلاق أرضي جنوب غرب الصين، أدى إلى طمر عشرات الأشخاص ومقتل 8 على الأقل.


وأدى زلزال ضرب شمال غرب الصين في كانون الأول الماضي، إلى مقتل 148 شخصاً وتشريد الآلاف في مقاطعة قانسو، مخلفاً أكبر حصيلة للقتلى في الصين منذ عام 2014، عندما لقي أكثر من 600 شخص مصرعهم في مقاطعة يونان، جنوب غرب البلاد.

 




 

 


 

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