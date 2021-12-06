كندا تقدم إعفاء مؤقتا للمسافرين العالقين في جنوب افريقيا

الوكيل الإخباري-قالت الحكومة الكندية، إن الكنديين الذين يقدمون اختبارا سلبيا لكورونا من مختبر معتمد في جنوب افريقيا في غضون 48 ساعة، سيسمح لهم بالعودة إلى ديارهم خلال الأسبوع المقبل.

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أوضحت الحكومة الكندية في بيان اليوم الاثنين، أن الإعفاء يسمح أيضا بالسفر من جوهانسبرج أو كيب تاون إلى فرانكفورت بألمانيا على متن رحلة طيران لوفتهانزا التي تغادر في أو قبل 13 كانون الأول الحالي، ثم السفر عن طريق لوفتهانزا أو طيران كندا من ألمانيا إلى الأراضي الكندية.



وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت لأول مرة في 26 تشرين الثاني الماضي عن حظر دخول جميع الرعايا الأجانب الذين سافروا عبر جنوب افريقيا وذلك بسبب المخاوف المتزايدة بشأن انتشار السلالة الجديدة من كورونا "أوميكرون".

بترا