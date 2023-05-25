كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تكملان أول مرحلة لأكبر مناورات مشتركة

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "نوفوستي" بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكملتا اليوم الخميس أول عملية إطلاق نار من بين خمس عمليات في إطار أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية.

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خلال التدريبات التي جرت في ساحة التدريب العسكري سونغ جين الواقعة على بعد 30 كيلومترا من خط الترسيم العسكري الفاصل بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، مارست القوات المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالتعاون مع القوات المشتركة لجميع فروع الجيش الكوري الجنوبي، إجراءات لتوجيه "ضربات انتقامية" إلى عدو افتراضي في حالة ارتكابه استفزازات مسلحة.



وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان اليوم الخميس أكبر مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في ضوء الاحتفال بالذكرى الـ70 لتحالف البلدين وتكثيف الجهود بهدف تعزيز ردع كوريا الشمالية.

روسيا اليوم