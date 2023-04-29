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السبت، 29-04-2023 08:47 ص

كوريا الشمالية: الاتفاق بين أمريكا وكوريا الجنوبية سيفاقم انعدام الأمن

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الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم السبت، أن كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قالت إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع بشأن الحاجة إلى تعزيز الأمن في كوريا الجنوبية سيفاقم الوضع.

وقالت كيم إن كوريا الشمالية نتيجة لذلك لديها قناعة بضرورة أن تحسن قدرتها على "ردع الحرب النووية". ولم يتطرق البيان لمزيد من التفاصيل.
بيان كيم هو أول تعليق لكوريا الشمالية على الاجتماع، وبحسب البيان فإن البلاد ستواصل استعراض القوة العسكرية وتطوير الأسلحة.

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وكان التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول هذا الأسبوع، وتعهدت الولايات المتحدة بإعطاء كوريا الجنوبية مزيدا من المساعدة في وضع خططها النووية فيما يتعلق بأي صراع مع كوريا الشمالية وسط قلق بشأن ترسانة بيونجيانج المتزايدة من الصواريخ والقنابل.


كما ستزور غواصة صواريخ باليستية مسلحة نوويا تابعة للبحرية الأمريكية كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي للمساعدة في إظهار عزم واشنطن على حماية البلاد من هجوم كوري شمالي.

 

البيان

 

 




 

 


 

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