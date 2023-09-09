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السبت، 09-09-2023 09:29 ص

عرض شبه عسكري في كوريا الشمالية بمناسبة ذكرى تأسيسها

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الوكيل الإخباري - حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عرضا للمجموعات شبه العسكرية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس البلاد اليوم (السبت)، وأجرى اتصالات دبلوماسية تعهد فيها بتعميق العلاقات مع الصين وروسيا، بحسب «رويترز».

وذكرت ونقلت «رويترز» عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن العرض أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في العاصمة بيونغ يانغ وأن كيم أجرى محادثات مع وفد صيني زائر.

وبعث الرئيس الصيني شي جينبينغ برسالة عبّر فيها عن استعداده لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون على مستوى فرق العمل. كما بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة إلى كيم قال فيها إن البلدين سيعززان العلاقات الثنائية لضمان الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرقي آسيا.

ومن المتوقع أن يسافر كيم إلى روسيا هذا الشهر للقاء بوتين لمناقشة إمداد موسكو بالأسلحة لدعم غزوها لأوكرانيا.

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وتعزز كوريا الشمالية جيشها الضخم بالفعل بمجموعات شبه عسكرية وأمنية مختلفة مثل الحرس الأحمر العمالي والفلاحي التابع للجيش.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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