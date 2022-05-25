كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية أحدها عابر للقارات

الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه بحر الشرق 3 صواريخ بالستية أحدها عابر للقارّات، في سلسلة تجارب أجرتها صباح الأربعاء.

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وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنّ "الصاروخ البالستي الأول (صاروخ بالستي عابر للقارات مفترض) بلغ مداه حوالي 360 كلم ووصل إلى ارتفاع حوالي 540 كلم".



وأضافت أنّ الصاروخ البالستي الثاني "وصل إلى ارتفاع 20 كلم واختفى أثره"، والثالث هو صاروخ بالستي قصير المدى اجتاز حوالى 760 كلم على ارتفاع حوالى 60 كلم.

وفي طوكيو أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنّ أحد هذه الصواريخ البالستية سلك "مساراً غير اعتيادي".

العين الإخبارية