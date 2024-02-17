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السبت، 17-02-2024 02:52 م

كوريا الشمالية تنتقد عمليات الاستطلاع الجوّي الكورية الجنوبية والأميركية

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الوكيل الإخباري - انتقدت كوريا الشمالية أنشطة الاستطلاع المشتركة لسلاحي الجو الكوري الجنوبي والأميركي، فوق شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أنها تصعّد أزمة المنطقة.

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وفي تعليق اليوم السبت، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية «كيه.سي.إن.إيه» أن الحليفين كثفا «أعمال التجسس» هذا الشهر، مضيفة أن تلك الخطوات تمثل تهديدا واضحا للنظام واستفزازا خطيرا.


وزعمت الوكالة الكورية الشمالية أن طائرات الاستطلاع الإلكترونية المشتركة الأميركية، طراز «كومبات سنت» و«ريفيت» والمركبة الجوية من دون طيار، التي تحلق على ارتفاع عال، من طراز «غلوبال هوك» وطائرات الإنذار المبكر والسيطرة المحمولة جوا، من طراز «بيس آي» الكورية الجنوبية، حاولت جمع معلومات استخباراتية واسعة النطاق من مناطق داخلية لكوريا الشمالية.


وأضافت الوكالة، الناطقة بلسان الدولة أن الحليفين شاركا في هذا التجسس بشكل شبه يومي، منذ بدء العام وأنهما كشفا عمدا مسارات الطيران بهدف استفزاز النظام.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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