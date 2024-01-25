الخميس 25-01-2024
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الخميس، 25-01-2024 08:27 ص

بيونغ يانغ تختبر صاروخا استراتيجيا

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الوكيل الإخباري - اختبرت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ كروز استراتيجي جديد للمرة الأولى "في إطار أنشطتها العادية والإلزامية لتطوير وتحديث أنظمة الأسلحة"، وأكدت أنه لا يؤثر على سلامة الدول المجاورة.

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وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيان اليوم الخميس أن إطلاق الصاروخ أمس الأربعاء "لا علاقة له بالأمن الإقليمي"، وكشفت أن الصاروخ الاستراتيجي الجديد من طراز "بولهواسال-3-31".

وأضافت أن تجربة الإطلاق تندرج في إطار عملية التحديث المستمر لنظام الأسلحة ونشاط منتظم وإلزامي للمكتب العام للصواريخ ومعاهد علوم الدفاع التابعة له. في حين لم تكشف عن تفاصيل التحليق.

 

RT

 




 

 


 

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