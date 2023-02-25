السبت 25-02-2023
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السبت، 25-02-2023 10:38 ص

كييف تكشف عن موقفها الأولي من خطة السلام الصينية

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الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن كييف لا توافق على نقطة واحدة على الأقل من المقترحات التي أعلنتها الصين بشأن التسوية السياسية للنزاع في أوكرانيا.

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ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن كوليبا قوله أمس الجمعة عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي المكرس لذكرى انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا: "اطلعنا على النسخة النهائية للخطة (الصينية) الليلة الماضية. هناك عناصر معينة نوافق عليها. هناك عنصر واحد على الأقل نختلف عليه وهو "العقوبات الأحادية"، إذ نعتقد أن العقوبات أداة مهمة".

وتابع كوليبا: "لكن بشكل عام، هذه وثيقة مثيرة للاهتمام"، وأضاف: "نحن ندرسها ويجب أن ندرسها من أولها إلى آخرها وأن نستخلص استنتاجاتنا".

وأشاد الوزير الأوكراني بحقيقة أن الصين "أعلنت موقفها الشامل من هذه الحرب".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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