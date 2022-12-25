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الأحد، 25-12-2022 03:51 م

لأول مرة عبر الهواتف الذكية.. العُمانيون يصوّتون لاختيار مجالسهم البلدية

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الوكيل الإخباري - بدأ الناخبون العُمانيون، اليوم الأحد، التصويت لاختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة، من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق "أنتخب"، وذلك للمرة الأولى.

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ووفق وكالة الأنباء العمانية، تستمر عملية التصويت التي بدأت عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (الثالثة بتوقيت غرينتش)، حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.

وسيصوّت الناخبون العُمانيون البالغ عددهم 731 ألفًا و767 ناخبًا وناخبة عبر تطبيق "أنتخب" لاختيار أعضاء المجالس البلدية، حيث بلغ عدد المترشحين 696 مترشحا منهم 27 امرأة لاختيار 126 مُمثلًا لهم.


وتُجرى انتخابات المجالس البلدية لأول مرة عبر تطبيق "أنتخب" الذي أطلقته وزارة الداخلية، وصُمم لأخذ كلّ الاحتياطات للانتخاب بكل سريّة.


وتتطلب عملية الاقتراع توافر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب (NFC)، واتصال بشبكة الإنترنت، وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيّدًا في السجل الانتخابي.

والمجلس البلدي في كل محافظة -والذي تمتد فترته 4 سنوات- يكون برئاسة المحافظ، وعضوية أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، وأعضاء آخرين منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع عضوين عن كل ولاية، واثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة على ألا يكونا موظفين في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتختص المجالس البلدية بإبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، والمشروعات الإنمائية فيها، وأداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية، والمواقع المقترحة للمشروعات التنموية والخدمية والاقتصادية، والمخططات العمرانية واحتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها.

 

الجزيرة

 




 

 


 

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